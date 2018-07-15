Тысячи человек прошли крестным ходом от Храма на Крови до Ганиной Ямы

Сегодня ночью прошло одно из главных событий международного православного фестиваля «Царские дни» — крестный ход от Храма на Крови (места убийства царской семьи в 1918 году) через центр Екатеринбурга, ВИЗ, Таганский ряд, Сортировку, поселок Шувакиш до места уничтожения останков на Ганиной Яме.Протяженность маршрута составила около 21 км. Крестный ход начался в три часа ночи после Божественной литургии и завершился утром около семи часов. Возглавил его лично патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Вместе с паломниками в колонне прошли губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и полпред Николай Цуканов.В шествии приняли участие паломники из разных регионов России, а также из США, Австралии, Новой Зеландии, Великобритании, Германии, Франции, Австрии, Болгарии, Сербии, Китая, Японии, Южной Кореи, с Украины, из Белоруссии, Эстонии, Литвы, Молдавии, Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Туркмении, Таджикистана.Колонну сопровождали 25 мобильных групп помощи Православной службы милосердия, волонтеры, казаки, а также экипажи полиции и скорой помощи.По прибытии был совершен молебен.