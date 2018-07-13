В Северной Осетии потерялся глухонемой ребёнок из Екатеринбурга

21:34 | 16.07.2018

region15.ru

Сегодня на автовокзале в Алагире (Северная Осетия) потерялся 6-летний ребёнок. Его мать предполагает, что мальчик ушёл в прилегающую лесополосу, однако его поиски осложнены тем, что ребёнок глухонемой.



"Сегодня около 14:00 в Единую службу спасения поступило сообщение о том, что в районе автовокзала города Алагир потерялся шестилетний мальчик, приехавший с мамой из Екатеринбурга. Предположительно, мог уйти в прилегающую лесополосу",- говорится в сообщении ГУ МЧС по Северной Осетии.



К поискам ребёнка в общей сложности привлечены почти 60 человек: 10 спасателей Северо-осетинского поисково-спасательного отряда с собаками-ищейками, 25 пожарных Алагирского пожарно-спасательного гарнизона, четыре спасателя республиканской службы спасения, 10 сотрудников МВД с кинологом и собакой и восемь представителей "Россоюзспаса".