В Екатеринбурге в аэропорту пчёлы облепили машину, незаконно припаркованную на инвалидной стоянке

20:47 | 16.07.2018

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Сегодня в екатеринбургском аэропорту Кольцово машину женщины, которая припарковала свой автомобиль на стоянке для инвалидов, не оснащённую при этом соответствующим знаком, облепил рой пчёл. Эксперты объясняют: насекомые следовали за главарём.



Согласно информации очевидцев, пчёлы облюбовали правую заднюю дверь, часть багажника и стекла. Владелица машины, увидев подозрительное чёрное облако на своём авто, незамедлительно побежала искать помощи у сотрудников аэропорта. Очевидцы уточняют: насекомые появились в течение нескольких секунд.



«Приехал забирать пассажирку, увидел, что на белой Тойоте Камри какие-то мухи вьются. Ждал минуты 4, когда клиент садился, увидел, что это пчелы, и их огромное количество. Не завидую хозяйке», - рассказали посетители парковки Кольцово.

В итоге, как уточнили в пресс-службе аэрогавани, девушка всё-таки решилась быстро сесть в машину и поехать, чтобы пчёл сдуло ветром. Её план сработал, и никто не пострадал.