Бывший кандидат в президенты России наводит коммунизм в Екатеринбурге

20:16 | 16.07.2018

tass.ru

Бывший кандидат в президенты России Максим Сурайкин, который на выборах набрал меньше 1% голосов, возглавил список «коммунистов» на выборах в Думу Екатеринбурга.



Список кандидатов от «Коммунистов России» опубликован на сайте избирательной комиссии Екатеринбурга. Экс-кандидат в президенты идёт впереди. За ним, под вторым и третьим номером, следуют командир студенческого транспортного отряда Алексей Чижев и врио первого секретаря обкома «Коммунистов России» Дмитрий Зенов.



В оставшейся части списка нет ни одного уроженца Екатеринбурга или Свердловской области.



Максим Сурайкин в 2018 году участвовал в выборах президента России. Он занял предпоследнее место, набрав 0,68% голосов.