На Урале бывший главврач, признанный виновным в растрате, отделался штрафом

17:41 | 16.07.2018

penza-post.ru

В Невьянске вынесли приговор бывшему главному врачу ГБУЗ Свердловской области «Верх-Нейвинская городская поликлиника» Игорю Качалкову. Суд признал его виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и растрате.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в период с января 2012 года по октябрь 2015 года Качалков издавал незаконные приказы о премировании врача-инфекциониста, которым являлась его супруга. Таким образом, поликлинике причинен ущерб более чем на 950 тысяч рублей.



Также установлено, что в декабре 2012 года осужденный передал приобретенный для стоматологической установки компрессор своему отцу, а в поликлинике был установлен компрессор, списанный из стоматологической поликлиники ФГБУ «Центральная медико-санитарная часть № 31 ФМБА России».



В итоге суд назначил Игорю Качалкову наказание в виде штрафа в 270 тысяч рублей. Также он должен возместить причиненный поликлинике ущерб.