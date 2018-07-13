В центре Екатеринбурга развернулся палаточный городок для паломников

Паломники продолжают прибывать в Екатеринбург для участия в ночном крестном ходе в честь 100-летия гибели царской семьи. Между киноконцертным театром «Космос» и Дворцом игровых видов спорта расположился палаточный городок, который способен вместить две-три тысячи человек. В него уже заселились паломники из различных городов России, а также из Казахстана и с Украины.На территории городка работает медпункт, камеры хранения, комната матери и ребенка, а также бесплатная полевая кухня. Сориентироваться паломникам помогают волонтеры.— Наиболее востребованная услуга — камера хранения, потому что большинство паломников стремится посетить как можно больше мероприятий, которые проходят в эти дни в Екатеринбурге, а также городские храмы, — рассказал руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии Алексей Соловьев.Напомним, что крестный ход из Екатеринбурга до Ганиной Ямы пройдет в ночь с 16 на 17 июля. Его возглавит лично патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Палаточный городок будет открыт до 12:00 17 июля.