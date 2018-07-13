На свердловских дорогах установят еще 47 видеокамер

16:30 | 16.07.2018

miasskiy.ru

До конца текущего года в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Березовском, Каменске-Уральском и Краснотурьинске, а также на дорогах областного значения установят 47 комплексов фотовидеофиксации, сообщил министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев.



- По итогам 2017 года на тех участках дорог, которые были оборудованы камерами фотовидеофиксации, число аварий со смертельным исходом сократилось на 27% в сравнении с аналогичными периодами двух предыдущих лет. Иными словами, установив видеокамеры, мы сохранили жизни более сорока человек, - отметил министр.



Напомним, что проект по внедрению системы фотовидеофиксации нарушений ПДД реализуется в Свердловской области с 2013 года. На данный момент работает 120 стационарных комплексов и около 130 передвижных.