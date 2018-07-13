Екатеринбург готовится к проведению командного чемпионата Европы по дзюдо

16:05 | 16.07.2018

time56.ru

Послезавтра, 18 июля, в уральской столице пройдет первый в истории командный чемпионат Европы по дзюдо. Площадкой соревнований станет ДИВС «Уралочка».



Участие в чемпионате примет 21 страна: Австрия, Азербайджан, Белоруссия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Израиль, Испания, Италия, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Сербия, Словения, Турция, Украина, Франция, Чехия и Россия.



Как рассказали в пресс-службе Федерации дзюдо России, соревнования пройдут в формате смешанных сборных, состоящих из шести человек – трех мужчин и трех женщин. Завтра, 17 июля, в отеле «Хаятт Ридженси Екатеринбург» состоится жеребьевка турнира.



Отметим, что впервые подобные состязания прошли в прошлом году на юношеском первенстве мира в Чили, но нынешние командные соревнования в Екатеринбурге впервые проведут отдельно от личных.