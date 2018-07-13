В Свердловской области за две недели июля утонули 12 детей

15:41 | 16.07.2018

Как сообщает сегодня газета «Маяк», по данным следственного управления СК России по Свердловской области в регионе участились несчастные случаи с детьми при отдыхе на воде, только за две недели июля на водоёмах утонули 12 детей.



Информация об этом была оглашена на проведённом сотрудниками Сысертской межрайонной прокуратуры 12 июля совещании с руководством Сысертского и Арамильского городских округов, главами сельских поселений, а также с руководителями правоохранительных органов и МЧС.



В Сысертском районе множество водоемов, сосредоточение детских оздоровительных учреждений, большое количество неорганизованных отдыхающих на берегах водоёмов в летний сезон, в том числе и несовершеннолетних. В связи с этим, особое внимание на совещании было уделено обсуждению вопросов обеспечения безопасности несовершеннолетних вблизи водоемов и иных объектов, представляющих повышенную опасность.



Итогом совещания, стала разработка конкретных мер, направленных на координацию работы всех заинтересованных ведомств в целях недопущения несчастных случаев с детьми, как на воде, так и в других местах детского отдыха.