Третья смена «Золотого сечения» стартовала в Новоуральске

15:24 | 16.07.2018

В Свердловской области стартовала третья смена образовательного центра «Золотое сечение». Она пройдет в Новоуральске и завершится 1 августа. Дети будут заниматься по четырем направлениям: наука, искусство, промыслы и спорт.



- В этот раз в направлении «наука» большое внимание будет уделено углубленному изучению химии, биологии, а также телемедицине. Всего на смену было подано 435 заявок из 46 муниципальных образований Свердловской области. Самый большой конкурс был по направлению «изобразительное искусство» - четыре человека на место, - рассказала директор фонда поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение» Елена Короткова.



Еще одна летняя смена, которая пройдет в Екатеринбурге, стартует 5 августа.



Напомним, что в декабре 2016 года было подписано соглашение о создании в Свердловской области образовательного центра для обучения талантливых детей. В прошлом году IT-компании заключили 10 отложенных трудовых контрактов с выпускниками «Золотого сечения».

