Завтра откроется въезд в ЦПКиО с переулка Базового

15:08 | 16.07.2018

Завтра, 17 июля, откроется въезд в ЦМКиО им. Маяковского с переулка Базового. Также будет работать стоянка у центрального входа в парк.



«Въезд с пер. Базовый с завтрашнего дня открыт с 11.00 и до 21.00 ежедневно, стоянка у центрального входа с 9.00 до 22.00 ежедневно», - написал директор парка Роман Шадрин на своей странице в соцсетях.



Напомним, что из-за чемпионата мира по футболу в районе ЦПКиО, где располагалась екатеринбургская фан-зона, было ограничено движение и стоянка транспорта.