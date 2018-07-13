Митинг против пенсионной реформы прошёл в Североуральске

14:54 | 16.07.2018

Фото: Алла Брославская/«В каждый дом. Про Североуральск»

Как сообщает газета «Глобус», сегодня в Североуральске прошёл митинг против повышения пенсионного возраста. Организатором митинга выступил Координационный совет объединения профсоюзных организаций Североуральска. Акция, согласованная властями, прошла в 12:00 — во время обеденного перерыва.



Провести митинг в прошедшие выходные североуральцы не смогли: в городе отмечалось 260-летие с момента основания Петропавловского завода, давшего жизнь современному Североуральску, и превращать праздник в митинг не стали, разведя эти мероприятия по времени.



На митинге присутствовало около 200 человек — как и предполагали организаторы при подаче заявки. Хотя пришло на мероприятие, скорее всего, несколько большее количество жителей Североуральска, люди приходили и уходили. Под конец мероприятия, которое продлилось около часа, на площадке парка «Молодежный» осталось едва ли больше сотни участников, пишет издание.



Стоит отметить, что посетили мероприятие в Североуральске, и не только посетили, но и выступили на нём, представители профсоюзных организаций Карпинска, Краснотурьинска, Качканара.



Местные органы власти отметились двумя представителями — выступившим на митинге депутатом Думы Североуральска Виктором Ильиным и наблюдавшей за ходом митинга со стороны заместителем главы города по социальным вопросам Жанной Саранчиной, которая выступать не стала, но, как пишет издание, отметила, что в вопросе повышения пенсионного возраста она «на стороне граждан».



Североуральск — единственный на сегодняшний день город на севере Свердловской области, в котором состоялся митинг против пенсионной реформы.



Кстати, плакаты, которые митингующие принесли на мероприятие, как и просили организаторы, были «без политики».