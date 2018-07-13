Куйвашев назначил своих представителей в конкурсную комиссию по выборам главы Качканарского городского округа

13:46 | 16.07.2018

obltv.ru

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назначил своих представителей в конкурсной комиссии, которая выберет нового главу Качканарского городского округа. Напомним, что экс-глава Сергей Набоких перешел на работу в областное правительство, где получил должность замминистра физкультуры и спорта.



Итак, представителями губернатора в конкурсной комиссии стали: замдиректора департамента кадровой политики губернатора Свердловской области и правительства региона Татьяна Данилова, управляющий администрацией Северного управленческого округа Евгений Преин, директор департамента по местному самоуправлению губернатора Наталья Соколова и директор департамента внутренней политики губернатора Антон Третьяков.



Прием документов от кандидатов на пост главы Качканарского городского округа начнется 18 июля и продлится до конца месяца. Нового главу изберут в сентябре.