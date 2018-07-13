В Горном Щите пройдет Кубок золотого зайца

13:11 | 16.07.2018

gotoural.com

В ближайшую субботу, 21 июля, в селе Горный Щит в Екатеринбурге пройдет Кубок золотого зайца - международный чемпионат по бегам борзых собак за механическим зайцем. Это особое мероприятие Уральского бегового клуба.



Организаторы отмечают, что бега на Кубок золотого зайца – это необычное и зрелищное состязание, посетить которое можно всей семьей.



Жюри будет оценивать скорость и корректность поведения собак в экстремальных условиях.