В Екатеринбурге стартует малый крестный ход памяти царской семьи

12:44 | 16.07.2018

пресс-служба Екатеринбургской епархии

Сегодня в Екатеринбурге пройдет малый крестный ход по местам, хранящим память о царской семье, погибшей в 1918 году, сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии.



Шествие начнется в 13:00 от станции Шарташ через улицы Куйбышева, Восточную, Челюскинцев, Свердлова, Карла Либкнехта, Царскую до Храма на Крови. Каждый участник получит имперскую ленточку и буклет об этом паломническом маршруте.



После крестного хода в Храме на Крови состоится малая вечерня.



Напомним, что в Екатеринбурге проходит фестиваль православной культуры «Царские дни». В ночь с 16 на 17 июля состоится крестный ход до Ганиной Ямы, который возглавит патриарх Московский и всея Руси Кирилл.