Березовчанин получил девять лет строгого режима за убийство нового супруга бывшей жены

11:55 | 16.07.2018

1tulatv.ru

Житель Березовского признан виновным в убийстве мужчины — нового супруга своей бывшей жены — и приговорен к 9 годам в колонии строгого режима.



В период брака супруги построили совместный частный дом, однако, когда после развода встал вопрос о его разделе, они решили, что будут жить в доме по очереди: бывший муж — в будние дни, а женщина со своим новым супругом — в выходные.



Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, на этой почве между бывшими супругами случались конфликты, в том числе и с нанесением телесных повреждений.



Трагедия произошла в канун Нового года, 30 декабря 2017 года. Бывшая жена и ее новый избранник приехали в дом, однако находившийся там бывший муж сообщил в полицию о незаконном проникновении в жилище. После разбирательства супруги вновь вернулись к дому, но он был закрыт изнутри. В это время злоумышленник через окно выстрелил из ружья в супруга бывшей жены. Тот погиб на месте происшествия.



Отметим, что осужденный также должен выплатить моральную компенсацию четырем близким родственникам погибшего — по 500 тысяч рублей каждому. Приговор в законную силу не вступил.