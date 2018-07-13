Свердловский суд по требованию УФАС снова «взялся» за Якоба, ему грозит дисквалификация

11:53 | 16.07.2018

В Свердловском арбитражном суде возобновляется процесс по иску Управления Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области к главе администрации Екатеринбурга Александру Якобу.



Напомним, иск, поданный УФАС, начали рассматривать еще в январе текущего года, но судебное разбирательство дважды приостанавливалось в связи со связанными разбирательствами в других судебных инстанциях. Сейчас слушания возобновляют, об этом ходатайствовали антимонопольщики.



Антимонопольное ведомство просит привлечь чиновника к административной ответственности за неисполнение предписания, которое УФАС вынесло городским властям ещё в августе прошлого года. Решение о вынесении предписания властям города было принято УФАС на основании обращения нескольких екатеринбургских бизнесменов. Предприниматели жаловались в УФАС на действия городской администрации, связанные со схемой размещения нестационарных объектов на территории города на 2017–2018 годы и критериями включения объектов в эту схему.



Антимонопольная служба признала факт нарушения властями города закона о торговле и выдала предписание о его прекращении, причём это было уже второе предписание по данному нарушению, но и оно не выполнено. Именно поэтому УФАС обратилось в суд и потребовало привлечь Александра Якоба, как руководителя городской администрации, к административной ответственности.



Стоит учесть, что самое жёсткое наказание, которое грозит главе администрации города по этой статье закона, — дисквалификация.