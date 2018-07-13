В Екатеринбурге проходит детская парусная регата памяти цесаревича Алексея

11:17 | 16.07.2018

пресс-служба Екатеринбургской епархии

Сегодня в Екатеринбурге на акватории городского пруда в рамках международного фестиваля православной культуры «Царские дни» проходит детская парусная регата памяти сына Николая II – цесаревича Алексея.



Дело в том, что цесаревич Алексей интересовался морским делом и много времени проводил на яхтах.



Соревнования проводятся среди детей до 14 лет. В гонках участвуют яхты-одиночки международного класса «Оптимист». Как рассказали в пресс-службе Екатеринбургской епархии, детская регата может стать ежегодной и международной.



Первая гонка стартует в 12:00. Победители получат кубки и медали.