В Свердловской области сухо, жарко, но действует предупреждение о смоге

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По данным Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ближайшие три дня в Свердловской области будут сухими и жаркими, исключение составит север области, где 18 июля может пройти небольшой дождь.Напомним, что вместе с тем в области продолжает действовать штормовое предупреждение о смоге, объявленное метеорологами 13 июля. Метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосфере до сих пор крайне неблагоприятные, и сохраняться такая ситуация будет до 20:00 18 июля. До этого времени в области объявлено предупреждение первой степени опасности.16 июля. Переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днём +25…+30 °С. Ветер восточный, северо-восточный 3–8 м/сек.17 июля. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +11…+16 °С, днём +26…+31 °С. Ветер юго-восточный 2–7 м/сек.18 июля. Переменная облачность, преимущественно без осадков, днем на севере области местами небольшой дождь. Температура ночью +12…+17 °С, днём +26…+31 °С. Ветер северо-восточный 3–8 м/сек.16 июля. Переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днём +27…+29 °С. Ветер восточный, северо-восточный 3–8 м/сек.17 июля. Переменная облачность, без осадков. Температура ночью +14…+16 °С, днём +27…+29 °С. Ветер юго-восточный 2–7 м/сек.18 июля. Переменная облачность, без осадков. Ночью +15…+17 °С, днём +28…+30 °С. Ветер северо-восточный 3–8 м/сек.Прогноз погоды подготовлен