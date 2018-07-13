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10:07 | 16.07.2018
ribalych.ru
СКР подтвердил подлинность найденных под Екатеринбургом останков Николая II и членов его семьи
«Для выяснения всех обстоятельств гибели и захоронения членов царской семьи, разрешения споров, возникших в связи с идентификацией останков группы лиц, обнаруженных под Екатеринбургом, следствием заново исследованы все обстоятельства, имеющие значение для дела, проведен комплекс следственных действий и экспертных исследований. В настоящее время заключениями комплексных комиссионных молекулярно-генетических экспертиз подтверждена принадлежность обнаруженных останков бывшему Императору Николаю II, членам его семьи и лицам из их окружения», — сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Как говорится в сообщении, 7 из 11 обнаруженных останков соответствуют семейной группе — мать, отец, четыре дочери и сын. Сейчас экспертизы продолжаются.
«После завершения двух повторных комиссионных медицинских (антропологических), автороведческой и историко-архивной судебных экспертиз по уголовному делу будет принято итоговое процессуальное решение», — рассказали в пресс-службе СКР.
© «Вечерние Ведомости»
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