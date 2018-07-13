В Нижнем Тагиле найден мёртвым пропавший ранее мужчина

09:41 | 16.07.2018

Поисковый отряд «Скорпион» из Нижнего Тагила нашёл мёртвым пропавшего ранее 54-летнего Игоря Малькова, об этом сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил» во «ВКонтакте».



Как рассказали корреспонденту ИА «Все новости» в отряде, мужчина пропал 9 июля в районе карьеров около посёлка Новоасбест, ориентировку о его розыске спасатели размещали накануне.



15 июля вечером тело мужчины было обнаружено спасателями в лесу, неподалёку от места пропажи. О причине смерти мужчины спасатели ничего сказать не могут. На место, где было найдено тело, приехали сотрудники полиции, ведётся следствие.