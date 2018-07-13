В Екатеринбурге мужчина представился судебному приставу своим братом, чтобы не платить алименты

09:31 | 16.07.2018

newizv.ru

В Екатеринбурге к административной ответственности в виде 10 суток ареста привлечен местный житель, который не платил алименты.



Мужчина должен был отдавать на содержание своего несовершеннолетнего сына 1/4 со всех видов заработка, но от уплаты уклонялся.



— Помимо умышленного уклонения от уплаты алиментов, должник, несмотря на неоднократные официальные предупреждения, намеренно препятствовал деятельности судебных приставов, уклонялся от явки, скрывался и предоставлял недостоверную информацию, — рассказали в пресс-службе УФССП по Свердловской области.



Когда судебный пристав пришел по адресу регистрации должника, тот представился братом алиментщика и заявил, что «брат-должник» не проживает по данному адресу. Однако, когда правда была установлена с помощью соседей, мужчину арестовали на 10 суток. Если он не начнет вносить платежи, ему грозит уголовная ответственность.