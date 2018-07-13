В Екатеринбурге ночью, в ДТП около железнодорожного вокзала, пострадали три человека

В Екатеринбурге около 02:00 минувшей ночи на улице Челюскинцев, возле железнодорожного вокзала, столкнулись мотоцикл Honda и автомобиль Datsun mi-DO. Водитель автомобиля, совершающий левый поворот для въезда на Привокзальную площадь, не пропустил мотоциклиста, двигавшегося во встречном направлении со стороны проспекта Космонавтов, и тот на скорости врезался в машину.В результате ДТП пострадала пассажирка автомобиля, сидевшая справа от водителя, женщину в тяжёлом состоянии увезли в ГКБ № 23. Также с тяжёлыми травмами были госпитализированы молодой человек, управлявший мотоциклом, и девушка, ехавшая вместе с ним.