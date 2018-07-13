Требуем молодой крови: свердловские больницы заявляют о нехватке доноров

18:05 | 15.07.2018

asbest-grin.ru

Больницам Свердловской области не хватает донорской крови. Согласно светофору областной станции переливания, дефицит есть по всем резусам и группам.



«В разгар лета количество доноров резко снижается, но помощь пациентам нужна в прежнем объеме. Пожалуйста, приходите на станции переливания. Вас очень ждут», — сообщили в службе крови региона.



Заместитель главного врача Областной станции переливания крови Максим Галимов добавляет, что острую потребность, как правило, стараются «закрывать» с помощью постоянных доноров, но невозможно предугадать, в какой группе или резусе будет следующая нехватка.