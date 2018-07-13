Патриарх Кирилл вручил Эдуарду Росселю почётный знак храмостроителя

17:08 | 15.07.2018

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл вручил Патриарший знак храмостроителя бывшему губернатору Свердловской области Эдуарду Росселю. Экс-глава региона помогал строить храм Фёдоровской иконы Божией Матери на территории монастырского комплекса в Алапаевске.



На этом месте в 1918 году живыми были сброшены в шахту княгиня Елизавета Романова, инокиня Варвара, князь Сергий Михайлович и другие члены дома Романовых.



Патриаршьи ордена от Кирилла получили также директор крупного гипермаркета Андрей Симановский, директор машиностроительного завода Николай Клейн и глава «Уралавтоматики» Глеб Черепанов.



Напомним, с 12 по 18 июля в Екатеринбурге проходят Царские дни, посвящённые 100-летию со дня расстрела семьи Романовых. В ночь с 16 на 17 июля в уральской столице пройдет царский крестный ход, в котором примут участие сто тысяч человек. Паломники отправятся от Храма на Крови в 2:30 и пройдут 25 километров до Ганиной Ямы.



Фото: департамент информполитики региона