В Первоуральске на пешеходном переходе ассенизаторская машина сбила двух пешеходов – один погиб

15:57 | 15.07.2018

Фото: читатель E1.ru

Сегодня в Первоуральске на пешеходном переходе на улице Орждоникидзе, 1 ассенизаторская машина сбила двух пешеходов.



По словам местных жителей, светофор на этом перекрёстке работает очень странно, когда со стороны города для водителей горит зелёный сигнал, на секции светофора для пешеходов тоже загорается зелёный. Об этом рассказал порталу E1.RU мужчина живущий рядом с местом трагедии. Не исключено, что именно это и привело пешеходов под колёса ассенизаторской машины.



Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, устанавливая все обстоятельства произошедшего и выясняя, кто, и на какой сигнал светофора двигался.



По словам инспекторов, один пешеход погиб на месте, второго в тяжёлом состоянии увезли в больницу.