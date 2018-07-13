В Центральной больнице Красноуральска, где нет трубок для наркоза и пробирок для анализов, заменят главврача

15:17 | 15.07.2018

eanews.ru

Сегодня стало известно, что вопрос о замене главврача ЦГБ Красноуральска Натальи Королёвой, слишком часто фигурирующей в скандалах, практически решён. Начальство уже утвердило новую кандидатуру, а Королёву предлагается сделать заместителем главврача.



На место Королёвой, которая допускала отсутствие в своей больнице трубок для наркоза так, что их приходилось занимать у больниц Нижнего Тагила и Екатеринбурга, прочат Александра Агапочкина – сына руководителя поликлиники №1 в Серове. Агапочкин-младший являлся учредителем компании «Ай-мед трейд», которая занималась оптовой торговлей медицинскими изделиями.



Ранее ЦГБ Красноуральска проверял министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков.



Сообщается, что в комбинате «Святогор», который входит в холдинг УГМК, окончательно согласовали кандидатуру Агапочкина. Уже в скором времени в скандальную больницу прибудет новый главврач.