На 300-летие Полевскому подарили новую транспортную развязку

14:27 | 15.07.2018

skyscrapercity.com

В день своего 300-летия город Полевской в Свердловской области получил новую транспортную развязку. Объект инфраструктуры появился между улицами Коммунистической и Листопрокатчиков.



Транспортная развязка позволит соединить новый строящийся жилой район с остальным городом. Отмечается, что ко дню города в квартале сдали очередной жилой дом, а также установили освещение, урны и скамейки.



Красную ленточку транспортной развязки торжественно перерезали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, председатель совета директоров Дмитрий Пумпянский и депутат Госдумы Павел Крашенинников.