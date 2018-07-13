Минфин: государственный долг Свердловской области вновь начал расти

14:08 | 15.07.2018

ural.kp.ru

Государственный долг Свердловской области вновь набирает обороты. Только за прошедший месяц он вырос на целых 7 миллиардов рублей. Ранее сумма задолженности составляла 50 миллиардов рублей, теперь же — более 57 млрд. Данные об этом озвучило региональное министерство финансов.



Отметим, что все последние месяцы данный показатель, напротив, снижался. Ранее глава региона Евгений Куйвашев скорректировал прежнее постановление правительства, установившее годовой «кредитный потолок» в 13,17 миллиарда рублей, — он увеличил сумму задолженности региона на 10 миллиардов.



Это означает, что уже в этом году кабинет министров может взять у кредиторов почти 24 миллиарда рублей вместо прежних 13 млрд.



Полностью погасить долг чиновники обещают к 2030 году.



Предположительно, долг региона связан с тем, что в июне в Екатеринбурге проходил чемпионат мира по футболу.