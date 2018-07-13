Огромные кучи мусора в Чкаловском районе Екатеринбурга — верность традициям

Нижне-Исетский, жилой микрорайон в составе Чкаловского административного района Екатеринбурга, — один из старейших исторических районов города. Находится на юго-восточной окраине города, у восточных склонов Уктусских гор, говорится в исторической справке об этом районе.«Нижнеисетский (Нижне-Исетский). Убрали баки для мусора. Мусор не вывозят», — написалв социальной сети «ВКонтакте».Глядя на фотографии, размещённые анонимом, ясно, что микрорайон не утратил исторических традиций, мусор по старинке сваливают в большие кучи прямо на землю. Ну не было раньше контейнеров для мусора, и мусоровозов не было. А традиции надо чтить и сохранять, считают в администрации Чкаловского района Екатеринбурга и прививают жителям верность этим самым традициям предков с помощью управляющей компании, обслуживающей находящиеся рядом со свалкой дома и убравшей, как пишут подписчики группы, мусорные контейнеры.«А мусор выносить больше некуда, в округе нет мусорных баков и контейнеров. Люди тупо по привычке туда носят. Да ладно хоть туда... Некоторые индивидуумы выбрасывают его прямо у остановки "Нижнеисетск", соответственно этот мусор раскромсают собаки, потом налетают вороны, бывает даже дохлые собаки лежат, никакая пропаганда рядом с остановкой не действует (фото со свиньями, ну или просто плакаты с просьбами не бросать мусор)», — пишет ещё один подписчик группы Raggard Nordström.«А ещё рядом с этой помойкой дети бегают и играют», — грустно добавляет Nordström.