В Екатеринбурге управляющая компания вырубила во дворе на Шейнкмана практически все деревья

Придомовая территория на Шейнкмана, 41/Попова, 15, и Шейнкмана, 45, в Екатеринбурге осталась практически без зелёных насаждений, там вырубили большую часть всех деревьев, об этом сегодня пишет портал E1.RU, ссылаясь на обращения своих читателей.«Во дворе на Шейнкмана, 45, с половины двора выкосили все деревья. Был шикарный зелёный двор, а теперь зона», — написала читательница, приложив фотографии сотворённого безобразия.Деревья срублены в общем дворе четырёх домов, говорит ещё одна местная жительница.«Как всё произошло, я не знаю, мы только увидели уже спиленные деревья и их завал во дворе. В основном спил вдоль дома Шейнкмана, 41/Попова, 15, но частично задета территория Шейнкмана, 45. У жильцов Шейнкмана, 45, никто согласия или желания не спрашивал, объявлений о проведении общего собрания не было», — возмущается она.Ответ на вопрос оказался банально прост. Как следует из сообщений жителей домов в, жильцы всё же подавали заявку на спил старых деревьев.«Вчера во дворе на Попова, 15, были вырезаны все деревья, причём оставлены голые пни высотой по 2–2,5 метра. Заявку жильцы делали, в ней просили убрать несколько СТАРЫХ ДЕРЕВЬЕВ. Зачем вы испортили двор??? Превратили в пни яблони, грушу, клёны, черёмуху? Кто за это будет отвечать? Теперь всем видно серый страшный дом и помойку. Завалена детская площадка. Кто будет восстанавливать то, что натворили? Срезы деревьев не обработаны, они погибнут, и мы останемся с этими двухметровыми пнями и лысым двором!» — пишет одна из жительниц, Елена Андронова.А дальше как в поговорке «Хотели как лучше, а получилось как всегда». Жители попросили убрать пару старых деревьев, управляющая компания под эту просьбу выпилила половину деревьев во дворе, а тут, судя по ответу представителя УК на вопросы жителей о срубленных деревьях в группе управляющей компании во «ВКонтакте», ещё и Федеральная программа благоустройства дворов подоспела.«Работы ведутся по плану, внесённому в Федеральную программу благоустройства дворов, за который проголосовало 2/3 собственников. Валка деревьев согласовывается с жителями, и, как правило, в приоритете — спил старых зелёных насаждений. Яблони и груши могли пострадать в том случае, если на их месте запланирована установка какого-либо объекта, или парковочный карман, или тротуар. Скорее всего, взамен уничтоженных деревьев будут высажены другие. Ознакомиться с планом работ», — написал тот самый представитель УК.Если изучить документы, которые размещены на сайте УК «Стандарт» и доступны по ссылке, то, действительно, во дворе домов на месте срубленных деревьев должна появиться новенькая детская площадка.Безусловно, нарушение со стороны УК, как говорится, налицо: даже несмотря на федеральную программу, сотрудники компании должны были спросить жителей, что им нужнее — деревья или площадка. Остаётся только посоветовать жителям обратиться в комитет по благоустройству города и в прокуратуру, дабы те дали правовую оценку действиям УК «Стандарт».