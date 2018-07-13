В РПЦ предлагают переименовать Свердловскую область в Екатеринбургскую

11:45 | 15.07.2018

nsk.1n.ru

Свердловская область несправедливо носит своё нынешнее название. Об этом в передаче «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24» заявил митрополит Волоколамский Иларион.



«Если город получил своё исконное название — Екатеринбург, то и область должна была бы называться Екатеринбургской», — считает священнослужитель.



Отметим, что представители Русской православной церкви неоднократно высказывались за необходимость переименования Свердловской области. Основных вариантов два, и те неоригинальны: Екатеринбургская и Уральская.



Впрочем, бояться свердловчанам пока нечего: ни одна из инициатив, проявляющих особую активность с 2017 года, не нашла отклика. В конце прошлого года группа неравнодушных к названию своей области собиралась провести по данному вопросу референдум, но и эта попытка канула в Лету.