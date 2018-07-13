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11:15 | 15.07.2018

eanews.ru

В Екатеринбурге открытие палаточного городка для паломников затягивается до появления священного лица

Палаточный городок для паломников в центре Екатеринбурга должен был открыться сегодня ещё в 9 часов утра, однако временное прибежище для верующих со всего мира до сих пор пустует. Все в ожидании некоего священного лица, которое благословит временные конструкции.

На данный момент улица Царская перекрыта на отрезке от Первомайской до Шевченко. Район охраняют усиленные наряды полиции.

Напомним, палаточный городок расположился в парке между кинотеатром «Космос» и Дворцом игровых видов спорта. Он будет оснащён медпунктом, камерами хранения, комнатой матери и ребёнка, стульями и скамейками со спинками, баками с питьевой водой, умывальниками и туалетами. Планируется, что эти палатки смогут вместить в себя до 3 тысяч человек.

Палаточный городок для паломников проработает до 17 июля.

Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»

 


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