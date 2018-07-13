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11:15 | 15.07.2018
eanews.ru
В Екатеринбурге открытие палаточного городка для паломников затягивается до появления священного лица
На данный момент улица Царская перекрыта на отрезке от Первомайской до Шевченко. Район охраняют усиленные наряды полиции.
Напомним, палаточный городок расположился в парке между кинотеатром «Космос» и Дворцом игровых видов спорта. Он будет оснащён медпунктом, камерами хранения, комнатой матери и ребёнка, стульями и скамейками со спинками, баками с питьевой водой, умывальниками и туалетами. Планируется, что эти палатки смогут вместить в себя до 3 тысяч человек.
Палаточный городок для паломников проработает до 17 июля.
Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»
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