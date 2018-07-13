В Екатеринбурге нашли 4-летнего мальчика, который ушёл из дома из-за ссоры с родителями

10:54 | 15.07.2018

iz.ru

Накануне вечером жители Екатеринбурга заметили на перекрёстке улиц Репина и Токарей маленького мальчика, который пытался перебежать дорогу. Оказалось, что его зовут Давид, ему 4,5 года и он поругался с родителями. В такой поздний час он шёл к старшему брату.



Прохожие обратились в полицию. Представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых заявил, что ситуация взята под контроль силовиков. Позже неравнодушные горожане сообщили: полиция оперативно помогла найти отца ребёнка.



По словам очевидцев, родитель поблагодарил тех, кто нашёл Давида и вместе с сыном отправился в отделение писать объяснительную.