На трассе между Екатеринбургом и Первоуральском грузовик загорелся во время движения

10:39 | 15.07.2018

Накануне на трассе Екатеринбург – Первоуральск грузовик КамАЗ загорелся прямо во время движения. Водитель успел вылезти из кабины.



Об этом СМИ сообщил очевидец происшествия Михаил: «Сначала дым заполнил кабину, горела резина. Водитель сказал, что проводка замкнула. Пытались потушить огнетушителями — не получилось».



Как сообщили в областном МЧС, на место прибыли две пожарные машины. Возгорание потушили за две минуты. В итоге грузовик обгорел на площади 3 квадратных метра. Если бы водитель сообразил о замыкании позже, инцидент закончился бы трагедией.



Фото: группа "Инцидент Екатеринбург" во "Вконтакте"