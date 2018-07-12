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16:56 | 14.07.2018

Фото: сайт Законодательного собрания Свердловской области

Упавшим со скалы в Усть-Утке туристом оказался исполнительный директор «Уралвагонзавода»

Как сообщил Telagram-канал 112, туристом, который упал со скалы в Усть-Утке под Нижним Тагилом, получил травмы и был эвакуирован с места происшествия на вертолёте, оказался исполнительный директор «Уралвагонзавода» и депутат Законодательного собрания Свердловской области Владимир Рощупкин.

Владимир Рощупкин вместе с друзьями сплавлялся на лодке по реке Чусовой. Когда группа остановилась на отдых, мужчина залез на скалы. Подойдя слишком близко к краю, он сорвался. Пострадавшего на вертолете доставили в одну из больниц Екатеринбурга, где он сейчас и находится. У него диагностировали множественные ушибы, рваные раны тела и сотрясение головного мозга.

Напомним, Владимир Рощупкин работает на «Уралвагонзаводе» с 1985 года. Был мастером, механиком жилищно-коммунального управления, начальником участка, заместителем начальника сборочно-сварочного цеха № 7, начальником цеха общей сборки и испытаний дорожно-строительной техники, начальником сборочного цеха, заместителем генерального директора по производству, директором по производству. С 2010 года — исполнительный директор УВЗ.

В сентябре 2016 года избран депутатом Законодательного собрания Свердловской области по Дзержинскому одномандатному избирательному округу № 19.

© «Вечерние Ведомости»

 


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