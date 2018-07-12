Упавшим со скалы в Усть-Утке туристом оказался исполнительный директор «Уралвагонзавода»

16:56 | 14.07.2018

Фото: сайт Законодательного собрания Свердловской области

Как сообщил Telagram-канал 112, туристом, который упал со скалы в Усть-Утке под Нижним Тагилом, получил травмы и был эвакуирован с места происшествия на вертолёте, оказался исполнительный директор «Уралвагонзавода» и депутат Законодательного собрания Свердловской области Владимир Рощупкин.



Владимир Рощупкин вместе с друзьями сплавлялся на лодке по реке Чусовой. Когда группа остановилась на отдых, мужчина залез на скалы. Подойдя слишком близко к краю, он сорвался. Пострадавшего на вертолете доставили в одну из больниц Екатеринбурга, где он сейчас и находится. У него диагностировали множественные ушибы, рваные раны тела и сотрясение головного мозга.



Напомним, Владимир Рощупкин работает на «Уралвагонзаводе» с 1985 года. Был мастером, механиком жилищно-коммунального управления, начальником участка, заместителем начальника сборочно-сварочного цеха № 7, начальником цеха общей сборки и испытаний дорожно-строительной техники, начальником сборочного цеха, заместителем генерального директора по производству, директором по производству. С 2010 года — исполнительный директор УВЗ.



В сентябре 2016 года избран депутатом Законодательного собрания Свердловской области по Дзержинскому одномандатному избирательному округу № 19.