Новости дня
16:56 | 14.07.2018
Фото: сайт Законодательного собрания Свердловской области
Упавшим со скалы в Усть-Утке туристом оказался исполнительный директор «Уралвагонзавода»
Владимир Рощупкин вместе с друзьями сплавлялся на лодке по реке Чусовой. Когда группа остановилась на отдых, мужчина залез на скалы. Подойдя слишком близко к краю, он сорвался. Пострадавшего на вертолете доставили в одну из больниц Екатеринбурга, где он сейчас и находится. У него диагностировали множественные ушибы, рваные раны тела и сотрясение головного мозга.
Напомним, Владимир Рощупкин работает на «Уралвагонзаводе» с 1985 года. Был мастером, механиком жилищно-коммунального управления, начальником участка, заместителем начальника сборочно-сварочного цеха № 7, начальником цеха общей сборки и испытаний дорожно-строительной техники, начальником сборочного цеха, заместителем генерального директора по производству, директором по производству. С 2010 года — исполнительный директор УВЗ.
В сентябре 2016 года избран депутатом Законодательного собрания Свердловской области по Дзержинскому одномандатному избирательному округу № 19.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
19:37 | 14.07.2018
РПЦ не приняла решение о подлинности останков членов семьи Романовых, найденных под Екатеринбургом
16:56 | 14.07.2018
Упавшим со скалы в Усть-Утке туристом оказался исполнительный директор «Уралвагонзавода»
16:39 | 14.07.2018
ДТП на автодороге Екатеринбург — Серов
15:57 | 14.07.2018
В Среднеуральске железнодорожный локомотив снёс КамАЗ, а на Московском тракте ещё один КамАЗ горит
15:06 | 14.07.2018
В Екатеринбурге до начала августа будет перекрыто ночное движение по улице Сыромолотова
14:42 | 14.07.2018
За полгода в Нижнем Тагиле произошло 118 пожаров
14:23 | 14.07.2018
В Усть-Утке под Нижним Тагилом турист упал со скалы на подводные камни
13:18 | 14.07.2018
Паводковая обстановка в Ивделе стабилизируется — вода уходит
12:55 | 14.07.2018
В Екатеринбурге начался фестиваль «Лето. Есть!»
12:50 | 14.07.2018
Специалисты Пермского ГАТУ рекомендуют дачникам позаботиться о сохранности урожая земляники
12:33 | 14.07.2018
В Екатеринбурге проходит заседание Священного синода РПЦ
12:04 | 14.07.2018
Ещё одно последствие ливня: в Екатеринбурге произошла авария с общественным транспортом
11:54 | 14.07.2018
В Свердловской области к дождям и грозам добавился смог, но с воскресенья дожди прекратятся. Погода на три дня
11:10 | 14.07.2018
В День металлурга свердловчанам вручат более 750 наград
10:43 | 14.07.2018
В Екатеринбурге вчерашний ливень затопил Ботанику
10:23 | 14.07.2018
А я летать умею: в Екатеринбурге ураган унёс дом на детской площадке
22:08 | 13.07.2018
Мексиканские болельщики, прославившиеся на весь мир картонным изображением друга, попали в ДТП в Питере. Они уже обратились за помощью к УГМК
21:59 | 13.07.2018
Река Ивдель в Свердловской области затопила целый посёлок
20:13 | 13.07.2018
В службе судебных приставов в Верхней Салде проводят обыски
19:41 | 13.07.2018
Старинный особняк в Екатеринбурге станет жилым
18:14 | 13.07.2018
На берегу Черного озера в Прикамье появится новый арт-объект
17:54 | 13.07.2018
В Екатеринбург прибыл патриарх Кирилл
17:53 | 13.07.2018
В выходные в пермских парках пройдут праздничные программы «Чехов жив» и «Арифметика здоровья»
17:47 | 13.07.2018
Завтра Пермь примет матч высшей лиги по регби
17:41 | 13.07.2018
Краевой минтранс усилит контроль качества сдаваемых дорожных объектов
17:29 | 13.07.2018
Первую в России внутриутробную операцию на головном мозге плода провели уральские врачи
17:25 | 13.07.2018
Екатеринбургская фан-зона завершит свою работу в эти выходные
17:18 | 13.07.2018
В свердловской полиции состоялось важное назначение
17:01 | 13.07.2018
Семнадцать южноуральских заводов оснастят приборами контроля выбросов
17:00 | 13.07.2018
Русская медная компания инвестирует в производство 180 млрд рублей
16:52 | 13.07.2018
До конца лета перекрыто движение по переулку Широкому на Уктусе
16:37 | 13.07.2018
В Перми опечатан крупный торговый центр
16:27 | 13.07.2018
В Перми прошел День спорта для пожилых
16:16 | 13.07.2018
В Перми расскажут о перспективных инвестициях от лучших аналитиков финансового рынка
15:56 | 13.07.2018
В Алапаевске из-за «Царских дней» ограничили продажу алкоголя
15:37 | 13.07.2018
Единая промышленная карта как средство профориентации
15:25 | 13.07.2018
«Это было мощно!»: Евгений Куйвашев поблагодарил организаторов и участников «Иннопрома-2018»
14:27 | 13.07.2018
На Бакинских Комиссаров «Пятерочка» и «Магнит» оштрафованы за выгрузку товаров в неположенном месте
14:11 | 13.07.2018
На территорию завода им. Шпагина переедут Пермская художественная галерея и 4 музея
14:00 | 13.07.2018
Из-за «Царских дней» в Екатеринбурге ограничат движение транспорта
13:38 | 13.07.2018
Потомки Романовых приедут в Екатеринбург на «Царские дни»
13:36 | 13.07.2018
В Прикамье объявлен первый аукцион на капремонт многоквартирных домов с комплексным подходом
13:16 | 13.07.2018
Во всех екатеринбургских пунктах оформления ДТП появятся детские уголки