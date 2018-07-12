ДТП на автодороге Екатеринбург — Серов

Ещё одно сообщение из группы «Инцидент Екатеринбург» во «ВКонтакте». Пользователь социальной сети Денис Шпак, проезжая сегодня в 9 часов утра по автодороге Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов мимо Невьянска, прямо из-за руля сделал видео произошедшего несколько раньше ДТП.Как пишет Денис, водитель в машине был один, а вот в каком состоянии и где находится водитель, Денис ничего не сообщил.