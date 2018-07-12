В Тугулымском районе Свердловской области найдена отрезанная человеческая голова

Как сообщает подписчик группы «Инцидент Екатеринбург» во «ВКонтакте» Irina Vedernikova-Khardina, в полях Тугулымского района Свердловской области найдена, отрезанная когда-то давно, голова человека. Судя по фотографии времени после этого события прошло не так уж и много, на голове сохранился волосяной покров. Как пишет Ирина, полиция уже разбирается с находкой.