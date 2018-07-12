В Среднеуральске железнодорожный локомотив снёс КамАЗ, а на Московском тракте ещё один КамАЗ горит

Как сообщает подписчик группы «Инцидент Екатеринбург» во «ВКонтакте» Ivan Tomilov, в Среднеуральске автомобиль КамАЗ решил потягаться в крепости и силе с железнодорожным локомотивом, пусть даже и маневровым.В «схватке» двух железных гигантов, безусловно, победил «железнодорожник», даже не смотря на то, что КамАЗ был загружен скалой.Тепловоз придётся ремонтировать, о КамАЗе не говорим. Придётся ещё и железнодорожные пути расчищать.К счастью для участников «схватки» жертв и пострадавших в результате ДТП нет.Ещё один случай с автомобилем КамАЗ произошедший сегодня описывает подписчик Ilya Yakimov.Автомобиль загорелся возле Алексеевки, что на трассе Первоуральск-Екатеринбург. К сожалению, что произошло с автомобилем, Илья не сообщает. Последствия возгорания не известны. Судя по всему, пострадавших, кроме машины, тоже нет.