В Екатеринбурге до начала августа будет перекрыто ночное движение по улице Сыромолотова

15:06 | 14.07.2018

Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

В Екатеринбурге с сегодняшнего дня, 14 июля, и до 2 августа ежедневно с 22:00 до 06:00 будет закрыто движение транспорта по улице Сыромолотова, сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга.



Перекрытие движения связано с ремонтом проезжей части. Для удобства автомоболистов и пешеходов, он будет проводиться в ночное время.

