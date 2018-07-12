За полгода в Нижнем Тагиле произошло 118 пожаров

14:42 | 14.07.2018

severpost.ru

За прошедшую половину года в Нижнем Тагиле произошли 118 пожаров, в которых погибли в целом 13 человек, из них – трое детей и четверо пожилых людей. Итоги последствий пожаров подвели сотрудники отдела надзорной деятельности.



Общий ущерб от огня в этом году составил 17, 6 миллионов рублей. В основном причинами пожара были неисправность электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.



Отметим, что в прошлом году было зафиксировано большее количество пожаров – 126, но при этом зафиксировано причем 7 случаев гибели взрослых людей.