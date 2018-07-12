12:55 | 14.07.2018

Уже сегодня в ТРЦ «Радуга Парк» в Екатеринбурге начался фестиваль «Лето. Есть!». В течение всего дня перед гостями мероприятия выступят местные и российские музыканты, а в перерывах между выступлениями артистов горожане смогут попробовать еду со всего мира и даже приготовить её самостоятельно.



Хедлайнером праздника станет группа «Сандали» — банда с крепкими провинциальными корнями, миксующая зажигательные цыганские мотивы с блюзом и фламенко. Сцену с ней разделят коллективы, выступавшие на «Ural Music Night» 29 июня. Среди них группы EK-PLAYAZ и дрим-рокеры «Some Sleep». С полным списком исполнителей можно ознакомиться в группе фестиваля во «Вконтакте».



Для детей также предусмотрено множество активностей.



Кульминацией праздника лета и еды станет баттл сладкой ваты – профессионалы своего дела попробуют побить мировой рекорд по размеру сладости, а также удивят невообразимыми формами и палитрой цветов.



Фестиваль «Лето. Есть!» уже начался и продлится до 22:00. Место встречи – ТРЦ «Радуга Парк». Вход свободный.



Фото: организаторы фестиваля