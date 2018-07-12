В Екатеринбурге проходит заседание священного Синода РПЦ

12:33 | 14.07.2018

verav.ru

В Екатеринбурге сегодня заседает священный Синод Русской православной церкви. Проводит его лично Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, прилетевший вчера в уральскую столицу. Решения Синода представители церкви озвучат на специальном брифинге в 16:00.



Больше всего общество ждёт решения о том, признают ли останки Романовых, найденные в 1991 году на Ганиной Яме под Екатеринбургом, подлинными. Ранее представители церкви заявляли о том, что это решение будет приниматься на уровне архиерейского собора, в силу важности вопроса.

