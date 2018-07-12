Ещё одно последствие ливня: В Екатеринбурге произошла авария с общественным транспортом

12:04 | 14.07.2018

Вчера вечером, 13 июля, в районе 22:30 в Екатеринбурге столкнулись автобус и троллейбус. ДТП произошло на остановке возле Южного автовокзала. В результате на перекрёстке улиц Щорса и 8 марта образовался затор: трамваи не могли проехать ни в одну из сторон.



Очевидцы отмечают, что инициатором аварии стал водитель автобуса 37-маршрута. В результате пострадали несколько пассажиров обоих транспортных средств. С ушибами и предположениями на сотрясение головного мозга их отправили в ГКБ № 24.



Фото: Е1