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11:10 | 14.07.2018
citifox.ru
В день металлурга свердловчанам вручат более 750 наград
Как передаёт департамент информполитики Свердловской области, среди наград будут почётные грамоты, знаки отличия, благодарственные письма от Минпромторга РФ, главы региона и областного министерства промышленности, а также награды Заксобрания.
«Для Свердловской области День металлурга - один из самых главных праздников. Металлургия положила начало истории региона и составляет основу его процветания», - говорится в сообщении губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.
Сообщается, что сегодня металлургия составляет больше половины всего объёма промышленного производства на Среднем Урале. На территории региона работает 35 металлургических предприятий, на которых трудятся более 130 тысяч человек.
Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»
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