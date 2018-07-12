В день металлурга свердловчанам вручат более 750 наград

11:10 | 14.07.2018

citifox.ru

Более 750 федеральных и областных наград получат металлурги Среднего Урала. Свой профессиональный праздник они отмечают завтра 15, июля.



Как передаёт департамент информполитики Свердловской области, среди наград будут почётные грамоты, знаки отличия, благодарственные письма от Минпромторга РФ, главы региона и областного министерства промышленности, а также награды Заксобрания.



«Для Свердловской области День металлурга - один из самых главных праздников. Металлургия положила начало истории региона и составляет основу его процветания», - говорится в сообщении губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.



Сообщается, что сегодня металлургия составляет больше половины всего объёма промышленного производства на Среднем Урале. На территории региона работает 35 металлургических предприятий, на которых трудятся более 130 тысяч человек.