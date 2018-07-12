В Екатеринбурге вчерашний ливень затопил Ботанику

10:43 | 14.07.2018

В Екатеринбурге из-за вчерашнего ливня, начавшегося в районе 21:30, затопило некоторые улицы. Самая пострадавшая из них – улица Белинского на отрезке Фучика – Шварца.



Сообщается, что ливневые канализации не справлялись с последствиями осадков. Дождевые потоки затопили газоны. В связи с этим колёса легковых автомобилей полностью ушли под воду, а пешеходам приходилось обходить огромные лужи посередине проезжей части. На этом отрезке в обе стороны образовались пробки.



Напоминаем, вчера в Екатеринбурге действовало штормовое предупреждение.



Фото: "Типичный Екатеринбург" во "Вконтакте"