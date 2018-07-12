А я летать умею: В Екатеринбурге ураган унёс дом на детской площадке

10:23 | 14.07.2018

mirrossii.ru

Минувшим вечером, 13 июля, в Екатеринбурге разыгралась стихия. Из-за ураганного ветра, сильной грозы и ливня пострадали некоторые придомовые территории. Так, во дворе дома по улице Шварца унесло дом на детской площадке.



Между тем, жителям города в настоящее время поступают сообщения от МЧС с предупреждением об урагане. Напомним, во время разгулявшейся стихии не рекомендуется длительное время находиться на улице, в частности рядом с рекламными щитами, деревьями и хрупкими конструкциями.



По информации синоптиков, уже завтра стабильные дожди в Екатеринбурге закончатся и выглянет солнце.