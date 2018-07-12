Река Ивдель в Свердловской области затопила целый посёлок

21:59 | 13.07.2018

Река Ивдель в Свердловской области затопила посёлок Кардон в Ивдельском городском округе. От обильных осадков пострадало более 50 домов. Если число затопленных зданий увеличится, спасателям придётся эвакуировать жителей населённого пункта.



За ходом паводка сейчас следят более полусотни спасателей — это сотрудники МЧС, полиция, энергетики, медицинские работники, представители местной администрации и волонтеры. На месте работают 14 единиц техники, в распоряжении спасателей имеются 4 плавательных средства и 4 мотопомпы.



Оперативный штаб по ликвидации следов подтопления развернули в управлении областного МЧС. Аэромобильная группировка приведена в режим повышенной готовности. На всякий случай спасатели уже приготовили автобусы для вывоза местных жителей из Кардона и пункт временного расселения.



Фото: ГУ МЧС по Свердловской области