Столетнюю баню «Бодрость» на Куйбышева в Екатеринбурге снесут ради «Сандунов»

Общественную баню «Бодрость» на улице Куйбышева в Екатеринбурге снесут, чтобы построить на этом месте банный комплекс «Сандуны». Здание 20-х годов постройки отдадут в жертву уже в понедельник, 16 июля.Несмотря на почти 100-летний возраст, здание «Бодрости» не признано памятником архитектуры, поэтому заказчик строительства нового объекта на её месте вправе снести строение. Поскольку новая баня в уральской столице является филиалом московских «Сандунов», то интерьеры там будут похожими. «Дворец водных наслаждений» обойдётся заказчику более чем в 300 миллионов рублей. Общая площадь застройки банного комплекса составит 3 тысячи квадратных метров.Отметим, что средний чек в новой бане почти в 7 раз превысит стандартную стоимость посещения «Бодрости». Если раньше помыться в ней можно было за 150 рублей, то теперь эта сумма составит более тысячи рублей.В Екатеринбурге «Сандуны» появятся в 2019–2020 году.Фото: УралНИИпроект