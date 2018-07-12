В службе судебных приставов в Верхней Салде проводят обыски

20:13 | 13.07.2018

om-saratov.ru

В отделении службы судебных приставов в Верхней Салде сотрудники ФСБ и Росгвардии проводят оперативные мероприятия. Также на место прибыли сотрудники отдела по противодействию коррупции УФССП.



Как сообщают СМИ, факт проведения следственно-оперативных мероприятий был подтвержден в пресс-службе УФССП России по Свердловской области. Точная причина обысков пока неизвестна. Оперативные мероприятия продолжаются.